Gabriel Bortoleto se diz 'chato' com a equipe e revela apoio de Verstappen

E ele também tem sido muito exigente. O atual campeão da Fórmula 2 contou que pediu ajustes em seu volante até muito perto do teste. Ele, inclusive, disse que, desde o dia 6 de janeiro, tem estado constantemente na fábrica da Sauber trabalhando com os engenheiros.

"Gosto de falar dessas pessoas que estão nos bastidores e que são importantes. Eu sou muito grato por tudo o que eles fizeram por mim até aqui, porque eu tenho sito muito chato com eles. 'Vocês podem mudar isso por favor? Pode mudar aquilo?' Mas eles fizeram tudo, e fizeram tudo a tempo do teste."

Essa foi a primeira vez que a Sauber colocou na pista o carro de 2025 do time. Bortoleto tinha a experiência de um dia de teste com o carro do ano passado, mas acha difícil comprar. "Ninguém tem 100% de confiança no carro na primeira vez que faz um teste com um carro de F1", lembrou o piloto de 20 anos, antes de listar com exclusividade ao UOL Esporte o que acredita que deva ser trabalhado no carro novo.

"É difícil saber agora, ainda é muito cedo, a gente precisa colocar todos os compostos de pneu, mas eu acho que a gente tem que equilibrar um pouquinho melhor, mas é só isso, eu acho que é comum, quando você coloca um carro novo na pista, ele nunca sai perfeito de fábrica, você sempre tem que fazer aqueles? um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali, mas a gente vai chegar lá, ainda tem dois dias de treino, e ainda temos bastante coisa pela frente nessa temporada."

Dia começou com papo com Verstappen

Bortoleto chegou animado para a entrevista que começou depois das 21h pelo horário do Bahrein. Veio oferecendo um chocolate que o patrocina, brincou que ficou com vontade de dormir quando a sessão foi paralisada por um apagão no circuito e contou ao UOL Esporte que ainda está se acostumando em ter pilotos que aprendeu a curtir como competidores.