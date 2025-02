Lewis Hamilton coloca Ferrari na frente nos testes e Red Bull tem problemas

A Red Bull, por sua vez, teve uma perda de pressão de água no motor e Liam Lawson perdeu mais de uma hora do teste da manhã e deu apenas 28 voltas. Para efeito de comparação, Russell deu mais de 70. O plano da Red Bull é ter o neozelandês no carro por todo o dia, com Max Verstappen voltando apenas na sexta-feira, último dia de testes, então é importante para Lawson poder voltar à pista no período da tarde.

George Russell terminou a sessão matutina em segundo com a Mercedes e foi quem mais andou, enquanto Carlos Sainz foi o terceiro com a Williams, sendo mais rápido até que o melhor tempo obtido pela Williams na classificação do GP do Bahrein do ano passado. As primeiras impressões são de que houve uma convergência no desenho dos carros, que estão muito mais parecidos entre si, e também de performances. Não há um carro, até agora, que chama a atenção negativamente pela falta de equilíbrio. Porém, isso pode mudar quando os pilotos estiverem mais perto do limite.

A chuva que caiu nesta manhã no Bahrein não foi forte, mas foi suficiente para que os pilotos ficassem nos boxes. Isso porque, já que se trata de uma pré-temporada disputada no deserto, apenas duas equipes, Haas e Aston Martin, pediram à fornecedora Pirelli pneus de pista molhada para o teste.

Mas tem estado muito mais frio e úmido do que o normal para essa época do ano no Bahrein. Então os testes dos sistemas de refrigeração que as equipes pretendiam fazer terão que levar em consideração que a enorme maioria das corridas será disputada sob temperaturas mais altas do que os atuais 15ºC do Bahrein.

Mas isso não impede que esses testes aconteçam. A Aston Martin tem uma nova entrada de ar perto do halo e o testou nesta quinta-feira. Eles foram a equipe que fez menos voltas no primeiro dia de testes, depois de terem tido problemas com os sensores aerodinâmicos.

Os testes continuam nesta quinta-feira no período da tarde até o início da noite no Bahrein e o brasileiro Gabriel Bortoleto, que foi o 12º no primeiro dia, voltará ao cockpit da Sauber.