Norris está pronto para desafiar Verstappen pelo título, defende Hakkinen

"Foi fácil construir músculos. Foi fácil ficar em forma. Mas psicologicamente, ser capaz de lidar com a pressão, ser capaz de lidar com as críticas, ser capaz de focar constantemente em questões negativas [era difícil]. E o negativo é que se você quer ser melhor, você só precisa se concentrar nas coisas em que você não é forte, nas áreas em que você é fraco. E isso sempre torna tudo muito desafiador", ponderou o ex-piloto da McLaren.

"E é por isso que estou definitivamente muito impressionado com a capacidade de Max de trabalhar dentro da equipe. É claro que há muitos pilotos excelentes por aí. Não estou subestimando o trabalho, o talento e o desempenho deles. Mas Max, nesses anos, ele tem sido absolutamente o número um. Ele está dando o máximo. É algo legal de acompanhar."

Mas Hakkinen enxerga essa mesma vontade de levar tudo ao limite em Norris. "Claro que sim. E por quê? Porque, eu passei muitos anos correndo na Fórmula 1 sem sucesso. O motivo pelo qual não obtive sucesso foi parte do meu desenvolvimento para me tornar um bom piloto de corrida. Você tem que manter a ênfase em si mesmo. Dessa forma, você continua se desenvolvendo e se esforçando para se tornar um bom piloto", disse ele.

"Isso significa que você está correndo riscos. E risco significa que você se coloca em uma posição, comete um erro e pode continuar. Acho que Lando alcançou todos esses elementos em sua carreira. Pela maneira como ele vem assumindo riscos, sendo crítico consigo mesmo. Acho que ele está totalmente pronto para atingir seu objetivo. Dessa forma ele pode se tornar um campeão mundial."

A temporada da Fórmula 1 começa dia 16 de março, com o GP da Austrália, e a McLaren começa como favorita com base no que especialmente Norris conseguiu fazer nas simulações de corrida.

A McLaren, inclusive, também está entre os finalistas da categoria de equipes do prêmio Laureus, que será anunciado dia 21 de abril, em uma cerimônia em Madri, Espanha.