Hamilton trabalhador, estreantes mandando bem: 5 sinais dos testes da F1

McLaren com motivos para estar confiante

Lando Norris continua reclamando muito de instabilidade na traseira do carro, mas foi quem fez a melhor simulação de corrida de um teste que não teve tantas simulações de classificação no final quanto seria normal, até porque o último dia foi tão afetado pelo vento e tão mais quente que os demais que as equipes estavam mais ocupadas lidando com as novas informações que isso trouxe.

Mas a McLaren sai como favorita do teste. O chefe Andrea Stella é a cautela em pessoa, mas quando você conversa com outros membros da equipe, dá para sentir que tudo está correndo como planejado, e que eles sabiam que, se isso fosse o fato, o passo seria bem significativo. É basicamente isso que as equipes sabem no momento com certeza: o passo que eles deram, indicando pelos dados de fábrica, confirmado pelos dados de pista.

Na Austrália, todos vão saber o que isso significa em relação aos rivais.

Verstappen fugindo das iscas

O tetracampeão comprou várias brigas no final do ano passado, especialmente com a imprensa britânica, que adora o cutucar por manchetes chamativas. Mas até aqui eles não têm tido muito sucesso. No lançamento da F1 em Londres, ele foi perguntado sobre as provocações que tem recebido de George Russell e disse que não queria problema com ninguém em fevereiro, ou seja, antes mesmo do campeonato começar.