Russell lidera último dia de teste confuso e com problemas para Hamilton

Os pilotos que marcaram os melhores tempos fizeram simulações de classificação no final da última sessão de treinos, quando a pista estava mais emborrachada e a temperatura caiu em um dia no qual finalmente o sol deu as caras na pré-temporada. E esse foi outro fator que mudou o comportamento dos carros ao longo do dia, pois as temperaturas do asfalto chegaram a estar mais de 10ºC acima do que estiveram nos dois primeiros dias.

Oscar Piastri, da McLaren, foi o quarto colocado, mas vinha com uma volta bastante rápida antes de errar a última curva. Aliás, a McLaren fez por algumas vezes setores muito fortes, diminuindo o ritmo no último setor.

Lewis Hamilton seria um dos pilotos fazendo essas simulações de classificação no final do último dia de treino, mas teve um problema em sua Ferrari e terminou a pré-temporada mais cedo. Ele não conseguiu, inclusive, terminar sua simulação de corrida, uma das mais aguardadas do último período.

Era esperado que Max Verstappen também fizesse sua simulação de corrida nesta sexta-feira, mas isso não aconteceu. Ele pilotou uma Red Bull que já tinha as primeiras atualizações: uma nova asa dianteira, bico e tampa do motor, com mais refrigeração.

Foi um dia atribulado para a Aston Martin, que teria Lance Stroll no carro pela manhã, teve que trocar tudo para acomodar Fernando Alonso depois que o canadense se sentiu mal durante a noite, depois viu Lance voltar ao carro e desistir mais uma vez de pilotar, obrigando o time a mais uma mudança de última hora. Isso não ajudou o total de voltas da equipe, que já tinha perdido tempo no primeiro dia com problemas de sensores.

Mas quem deu menos voltas foi a Red Bull, que teve problemas na quinta-feira no carro e passou longos períodos nos boxes também nesta sexta.