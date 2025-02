Bortoleto é realista: 'Sair no Q1 seria f..., mas projeto é de longo prazo'

Gabriel Bortoleto tinha o seu costumeiro sorriso aberto no rosto depois dos três dias de pré-temporada da Fórmula 1. Mesmo perdendo cerca de uma hora na sessão desta sexta-feira por conta de um problema hidráulico, ele conseguiu terminar seu programa nos treinos coletivos e saiu satisfeito com o início de trabalho em sua temporada de estreia na categoria com o pensamento claro de que esse é apenas o começo de um projeto de longo prazo para ele e para a equipe.

Falta equilíbrio para o carro da Sauber, mas isso já era de se esperar, sabendo onde a equipe estava no ano passado, quando foi última colocada, e lembrando também que este é um ano de transição, em que o time ainda ajeita as novas peças que estão chegando antes que o time se torne a equipe de fábrica da Audi em 2026.

Dentro do time, há a expectativa de que eles possam brigar diretamente na parte inferior do pelotão ao invés de ficarem mais isolados nas últimas posições, como na maior parte de 2024. Seria um desempenho mais alinhado com o do final da temporada passada, com um rendimento próximo de Racing Bulls e da Aston Martin, que não parece ter se encontrado, seguindo a tendência do ano passado.