Treino no México tem Sainz na frente, Russell no muro e problemas para Max

Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido em uma sessão de treino livre atrapalhada por uma longa bandeira vermelha causada por uma batida de George Russell, que tinha sido o mais rápido na primeira sessão. Oscar Piastri foi o segundo com a McLaren, e Yuki Tsunoda repetiu o grande desempenho do primeiro treino livre e foi o terceiro, lembrando que, ano passado, Daniel Ricciardo, que era seu companheiro na época, teve um grande fim de semana na Cidade do México.

Max Verstappen deu apenas quatro voltas, com problemas que aparentaram ser no motor, lembrando que o líder do campeonato já teve uma punição por estourar o limite de componentes de sua unidade de potência, herança de uma quebra logo na terceira prova do ano, na Austrália. É possível, contudo, que este motor da sexta-feira não seja o mesmo que ele tem utilizado no sábado e domingo. As equipes costumam usar um motor mais velho para a sexta-feira e depois trocá-lo entre a sexta e o sábado.

Era para a segunda sessão de treinos livres ter 90 minutos, um terço a mais que o normal, para que as equipes realizassem um teste para os pneus do ano que vem da Pirelli. Esse tipo de teste é igual para todos, que ficam obrigado a fazer uma saída de pista com 20kg de combustível para uma volta mais veloz, e depois têm que colocar 100kg para uma simulação de corrida.