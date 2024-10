Globo ou Band: quem vai transmitir a Fórmula 1 em 2025?

Dificuldades de pagamento agravadas pelo calote de um anunciante e níveis baixos de audiência fizeram com que a TV Bandeirantes chegasse a comunicar à equipe de transmissão que não cumpriria o contrato vigente com a Fórmula 1 para transmitir o campeonato até o final de 2025. A Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da categoria, acertou os termos de um novo contrato com a TV Globo, que já em julho se movimentava para formar a equipe que comandaria a atração a partir do ano que vem. Até a Band voltar atrás.

Em setembro, a emissora enviou uma nova proposta à F1 para permanecer com os direitos. E, no último final de semana, a Folha de São Paulo noticiou que a Band não aceitou os termos da proposta de rescisão do contrato apresentada pela Liberty Media.

Que a rescisão não estava acertada já tinha ficado claro com a maneira como a Globo se comportou no evento na semana passada em que mostrou ao mercado publicitário quais serão suas grandes apostas para 2025. O evento começou com um modelo de carro de F1, somente com o logotipo da emissora, e a palavra "será?" ao fundo.