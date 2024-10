Leclerc chegou aos EUA sonhando com pódio e saiu com vitória dominante

Verstappen x Norris acaba com punição

A Red Bull parecia saber que a disputa de Verstappen era mesmo com Norris, e nem defendeu a jogada estratégica da Ferrari quando Sainz, que era terceiro, antecipou sua parada. Era nessa terceira colocação que a McLaren também estava de olho: eles deixaram Norris na pista por seis voltas a mais que Verstappen, criando uma vantagem de pneu nas voltas finais.

Foi uma disputa bastante técnica entre o líder e vice-líder do campeonato, decidida com uma ultrapassagem por fora da pista, que gerou uma punição para Norris. Levando em consideração que manobras semelhantes tinham sido punidas antes na mesma curva, foi no mínimo estranha a decisão da McLaren de não pedir que Norris devolvesse a posição logo de cara para tentar passar novamente.

Melhor para Verstappen, que teve uma corrida "diferente e difícil" comparada com a vitória da sprint. Mas conseguiu aumentar sua vantagem no campeonato. Com a melhora clara da Red Bull e a consistência de Verstappen, é cada vez mais difícil pensar em uma disputa pelo título indo até o final.

De onde veio esse ritmo da Ferrari?

Essa foi a terceira vitória de Leclerc na temporada, a quarta da Ferrari. Não é um carro lento, mas é um carro "especialista" em curvas lentas e também com pouca degradação de pneu. Mas o Circuito das Américas não é uma pista lenta. Para entender o ótimo rendimento ferrarista, é preciso voltar para o GP da Espanha, quando um novo assoalho piorou o desempenho do carro, que voltou a saltar, obrigando a equipe a andar com o carro mais alto, perdendo desempenho especialmente em curvas velozes.