Sainz lidera treino livre movimentado por novidades nos carros nos EUA

Mas essa não foi a única modificação feita pela Red Bull, que parecia mais equilibrada no primeiro treino livre. Eles usaram o que aprenderam com sua pior corrida do ano, em Monza, para compreender o que vinha dando errado e completaram as mudanças que começaram com a atualização do assoalho do GP do Azerbaijão.

À primeira vista, as novidades não pareceram ajudar o rendimento de Sergio Perez, 16º no treino. Mas o mexicano esteve próximo de Verstappen na maior parte da sessão, não conseguindo melhorar seu tempo apenas no final, quando a pista estava em melhores condições e vários pilotos fizeram tempos mais rápidos.

O carro da Red Bull parecia estar bem mais equilibrado que outro que estreou várias novidades: a Mercedes. Os dois pilotos rodaram durante a sessão, lembrando que havia rajadas de vento principalmente na primeira curva, que fica em um ponto mais alto do circuito que podem ter contribuído para isso. Mas, em vários momentos, foi notável que ambos os pilotos estavam com dificuldades com um carro que tem um pacote grande de mudanças, incluindo um novo assoalho, peça fundamental para o rendimento.

That was a big ol' spin for Lewis ?



Buscando se aproximar de Verstappen na disputa pelo título de pilotos, Lando Norris foi o quarto colocado no primeiro treino livre, em que a McLaren também estreou novidades, ainda que não seja um pacote tão extenso. As mudanças estão principalmente na parte dianteira do carro, incluindo uma asa dianteira que foi dividida entre os dois pilotos nestes treinos livres e que será usada apenas por Norris ao longo do final de semana.