Por que Bottas está próximo de acordo com time que negocia com brasileiro

É esperado para as próximas semanas o anúncio de que Valtteri Bottas vai continuar por mais um ano na Sauber, embora o finlandês ainda não tenha assinado o contrato com a equipe que negociava com o brasileiro Gabriel Bortoleto, atual líder da Fórmula 2. E o Ju Responde do GP de Singapura ajuda a entender por que o time ficou inclinado a renovar com o finlandês, além de analisar as opções de futuro para o brasileiro.

Outro assunto quente é a volta mais rápida feita pelo último colocado Daniel Ricciardo, da RB, equipe que pertence à Red Bull. Ele tirou um ponto que seria de Lando Norris, que dominou o GP de Singapura e está disputando o campeonato com Max Verstappen. Ricciardo, inclusive, foi um personagem importante do GP, já que pode ter feito sua última corrida na Fórmula 1.

No Ju Responde, tem também a explicação para a estratégia de Lewis Hamilton, os motivos da melhora da Red Bull e a repercussão da maneira como Max Verstappen protestou da decisão de puni-lo por ele ter falado palavrões em uma coletiva de imprensa.