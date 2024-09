Como volta da McLaren ao topo e contratação de peso da Aston estão ligados?

A McLaren deixou de usar o seu há mais de 10 anos, vinha alugando um equipamento na Alemanha, e agora fez seu novo equipamento do zero no mesmo lugar do anterior. A Aston Martin fez tudo do zero, enquanto aluga o túnel de vento da Mercedes.

E a próxima equipe a ter um túnel de vento novo será a Red Bull, provavelmente no final de 2026, também construindo a estrutura do zero. Por regulamento, eles estão entre os times que podem gastar menos com infraestrutura, justamente para tentar igualar mais o grid, então terão de administrar bem seus gastos durante essa obra.