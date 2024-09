Suspenso, Magnussen será substituído por Ollie Bearman no GP do Azerbaijão

"É definitivamente mais um desafio correr como piloto reserva, com tempo limitado de preparação, mas estou em uma boa posição de ter feito isso no início do ano com a Ferrari, então eu pelo menos recorrer a essa experiência. Também tive quatro sessões de TL1 com a Haas no VF-24 nesta temporada, então sem dúvida isso também será valioso para enfrentar o fim de semana de corrida completo em Baku. A equipe em um bom momento e farei o meu melhor para estar preparado com o tempo que temos à disposição. O objetivo é ter um fim de semana sólido no Azerbaijão."

O chefe da Haas, Ayao Komatsu, já afirmou que, embora esteja definido que Magnussen está se despedindo do time - e, salvo alguma reviravolta, da F1 - e que Bearman será seu substituto na próxima temporada, o dinamarquês voltará ao cockpit do time na etapa seguinte, em Singapura.

"Esta é outra excelente oportunidade para Ollie e a equipe trabalharem juntos, desta vez durante todo um fim de semana de corrida, e ele não poderia pedir melhor companheiro de equipe do que Nico para lhe fornecer uma referência", salientou o japonês.

Hulkenberg também está de saída da Haas, pois fará parte do projeto da Audi a partir da próxima temporada. O time norte-americano está fechado com o "estreante" Bearman e Esteban Ocon.

O brasileiro Pietro Fittipaldi também é um dos reservas da Haas e voltará à função justamente no GP de Singapura. Durante o fim de semana do Azerbaijão, ele estará disputando a última etapa da Indy, campeonato que priorizou neste ano, correndo como titular. De qualquer maneira, faria mais sentido para a Haas colocar Bearman no carro para ajudar na sua preparação para o ano que vem.