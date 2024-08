De GPs equilibrados a uma lavada na Holanda: como a McLaren melhorou tanto?

Fazia tempo que a gente não via uma vantagem tão grande na Fórmula 1: Lando Norris venceu o GP da Holanda com 22s8 de vantagem para Max Verstappen e agora está a 70 pontos do líder do campeonato. E ele fez isso mesmo passando as primeiras 18 voltas atrás da Red Bull e tendo passado Verstappen na pista. Como tamanho desequilíbrio é possível de uma hora para a outra?

No Ju Responde do GP da Holanda, também vou comentar sobre a estratégia que ajudou Charles Leclerc a ser terceiro, a tática da Mercedes, a situação da Williams e o quão bem cotado está Gabriel Bortoleto no mercado para 2025 e por que a história é diferente para Felipe Drugovich, que tem mais experiência em F1 que o atual vice-líder da Fórmula 2.