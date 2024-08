F1 está de volta com cenário supercompetitivo: 5 coisas para ficar de olho

O que se sabe é que o benefício de um sistema assimétrico é claro. Os carros atuais tendem a sair de frente em curvas mais lentas e mais fechadas. Se você conseguir liberar mais a roda do lado de fora, mais longe da tangente, dependendo do ângulo do volante, você resolve esse problema sem afetar o rendimento do carro em outros tipos de curva.

As últimas peças do mercado - incluindo o substituto de Hamilton e brasileiro

Gabriel Bortoleto comemora primeira vitória na Fórmula 2 Imagem: Getty Images

Depois de um ano atípico em que todas as equipes mantiveram seus pilotos, já vimos cinco movimentos no mercado de pilotos para 2025: Hamilton indo para a Ferrari, Sainz indo para a Williams, Hulkenberg indo para a Sauber/Audi, Ocon indo para a Haas, e o estreante Oliver Bearman sendo confirmado ao lado do francês no time norte-americano.

Com a expectativa de que a Mercedes confirme a aposta no também novato Kimi Antonelli para o lugar de Hamilton, a grande dúvida é o que a Sauber vai fazer projetando já 2026, quando o time se tornará equipe de fábrica da Audi. Eles passaram recentemente por mudanças, com Mattia Binotto se tornando chefe da operação e o competente Jonathan Wheatley, atualmente na Red Bull, sendo anunciado como chefe da equipe em 2026.

Nesse cenário de mudanças, surgiu o nome de Gabriel Bortoleto como uma das possibilidades. O time não quer ficar com seus pilotos atuais, Bottas e Zhou, já bateu na porta da Red Bull para tentar contar com Liam Lawson, sem sucesso, e teria sondado também a Alpine sobre Jack Doohan, que tem chances de subir com a saída de Ocon.