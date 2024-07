Esteban Ocon assina com a Haas em busca de limpar seu nome na F1

Andou bem tendo Fernando Alonso ao seu lado e caminhava para ser o líder da equipe quando o espanhol saiu do time, mas viu seu desafeto Pierre Gasly ser contratado. Gasly foi ganhando espaço dentro da equipe e Ocon acabou sobrando.

Podem haver ainda mais vagas do que se imagina para 2025

Agora que as cartas mais marcadas estão confirmadas, sobram grandes incógnitas nas vagas para a próxima temporada, com movimentos inesperados acontecendo nas últimas semanas. Com o crescimento da Mercedes, Toto Wolff voltou ao mercado sabendo que uma vaga, mesmo que só de um ano, passou a ser mais atrativa, e também seria uma forma de proteger Andrea Kimi Antonelli, que estreiaria ainda com 18 anos já andando entre os primeiros. Porém, o ótimo rendimento do italiano no último final de semana na F2 pode ter alterado o cenário novamente.

Com isso, foram retomadas as conversas com Carlos Sainz, que tem também uma proposta na mesa da Alpine. A Williams diz que não vai esperar pelo espanhol, e a Sauber/Audi pode não ter outra opção muito melhor.

Mas há ainda outro fator. A Red Bull tornou pública a pressão por resultados melhores de Sergio Perez, e não está claro quem seria seu substituto - se Daniel Ricciardo, que também não vem enchendo os olhos na RB, Liam Lawson, o que seria uma aposta. E essa é uma resposta esperada para o mês que vem.

Pilotos confirmados no grid da F1 em 2025

Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Mercedes: George Russell

Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly

RB: Yuki Tsunoda

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

Williams: Alex Albon

Sauber/Audi: Nico Hulkenberg