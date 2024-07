Norris vai sentir falta de pontos que perdeu por jogo de equipe na Hungria?

Lando Norris bem que tentou convencer a McLaren que estava mais rápido que o companheiro Oscar Piastri no final do GP da Hungria, mas acabou cedendo e devolveu a primeira posição da corrida ao companheiro, que só estava em segundo por conta de uma estratégia da equipe para defender a dobradinha.

Mas Norris é segundo colocado no campeonato e perdeu uma chance rara de capitalizar com pontuação total em um dia de fúria para o líder do mundial, Max Verstappen, que foi apenas o quinto. Mas o que valerá mais pontos para Norris? Manter a equipe e o companheiro do seu lado ou os sete pontos que são a diferença entre o primeiro e segundo lugares na F1?

Essa a pergunta que abre o Ju Responde, que também traz vários tópicos em relação a Verstappen, por que ele reclamou tanto da estratégia e o que o GP da Hungria quer dizer sobre seu futuro.