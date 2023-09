E deu certo. Ele esteve com amigos no Mario World, loja temática do personagem de videogames Super Mario. "Eu tenho todos os Nintendos, era muito fã do Mario quando era criança. Então eu e meus amigos fomos no Mario World e tivemos o melhor dia das nossas vidas! Todos estavam voltando a ser crianças novamente. Eu estava com a fantasia do Toad [um dos personagens do jogo]. E o melhor é que a gente parou em um lugar para almoçar e umas crianças vieram para a gente pedir para tirar foto. Não porque eles queriam tirar foto comigo, mas porque eles achavam que nós trabalhávamos lá e éramos os personagens mesmo. Foi tão engraçado, a gente chorou de rir!"

Lewis Hamilton was spotted shopping in a Nintendo store in Tokyo wearing a Toad hat



(h/t @TeamLH44JAPAN) pic.twitter.com/xv4KjN6FKi -- ESPN F1 (@ESPNF1) September 20, 2023

Hamilton ainda teve tempo para repensar o que deu errado para ele em Singapura. "Queria chegar neste fim de semana com uma mentalidade positiva, e também fui dando uma olhada nos dados do GP passado e fazendo anotações para entender passo a passo como eu cheguei naquela situação e o que eu tenho que fazer para seguir adiante. Sei que eu posso me classificar bem, mas tenho tido muitos altos e baixos. Para mim, está bem mediano."

Hamilton explicou que, em várias situações, ele foi em uma mesma direção com o acerto e preparação de volta, mas o carro se comportou de maneira diferente. Mas ele também vê no outro lado da garagem que é possível tirar mais do carro da Mercedes. "O George encontrou um jeito de deixar o carro na mão dele agora, ano passado ele também estava mais confortável que eu."

Mercedes não 'abandonou' Hamilton na comemoração do pódio

Muitos torcedores estranharam o fato de Hamilton não ter tido seus mecânicos na comemoração do pódio de Singapura. A coluna checou em Suzuka que uma série de coincidências explicam o que aconteceu.