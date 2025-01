Após machismo, presidente do Athletico-GO faz pedido de desculpas indecente

Não, não teve. E a prova é a colocação desrespeitosa na entrevista e esse pedido de desculpas indecente. Segue

"Quero que saiba que a intenção nunca foi de causar qualquer tipo de constrangimento, mesmo porque a minha postura não foi de te ofender ou diminuir."

Sim, sua postura foi exatamente a de diminuir. Essa foi a sua postura literalmente. Estava nervoso porque Nathalia se contrapunha e oferecia argumentos no diálogo público e Adson quis diminuir a repórter. Colocar ela no lugar dela, o lugar da mulher sempre incapaz de pensar com clareza. Foi exatamente isso que você fez, senhor dirigente.

"Repito que jamais tive a intenção de diminuir a sua reputação", termina assim a indecorosa carta. Adson nem precisava repetir essa frase inadequada, mas repetiu para se aprofundar na lama.

O que o dirigente fez, a despeito do que ele diga que não fez, está gravado e foi exatamente tentar afetar a reputação de Nathalia. Qualquer sugestão à sexualidade livre de mulher tem essa intenção. Como uma mulher é xingada? Quais são as ofensas usadas? Tudo muito evidente para quem estiver disposto a enxergar. Acho que Nathalia até estaria disposta a escutar um pedido de desculpas honesto e que mostrasse que o dirigente tem alguma noção do que fez. Eu estaria. Muitas estariam. E nem precisaríamos estar, essa é a verdade. Mas estamos porque queremos poder trabalhar numa sociedade menos violenta com nossa integridade. Só que esse não foi o caso do suposto pedido de desculpas de Adso. Não há nesse suposto pedido de desculpas uma migalha de compreensão a respeito do machismo, não há envolvimento com o erro, não há implicação na misoginia praticada, não há indícios de que o dirigente vai tentar ser uma pessoa melhor, mais atenta. Esse não é um pedido de desculpas. É uma forma lamentável e infantil de dizer quem manda e de explicar como e por que o machismo seguirá sendo escalado para o jogo. É um "coloque-se no seu lugar" com centenas de palavras emendadas.