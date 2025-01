Renata Fan, Pablo Vittar, transfobia e cancelamentos: será que tem saída?

Renata Fan está no olho do furacão por ter sido chamada à realidade por Pablo Vittar. Depois de repostar em sua rede social um meme considerado LGBTfóbico, Renata foi confrontada por Pablo: esse tipo de brincadeira mata, disse a cantora.

Pablo está certa; Renata errou. Aquilo que muitos chamam de meme divertido, na outra ponta da corda, é assassinato com requintes de crueldade. O Brasil é o país que mais mata LGBTQs no mundo. E quase 80% dessas mortes contém a desfiguração do rosto ou do corpo da vítima. De forma bem simplificada, trata-se do ódio pelo próprio desejo.

Então, a questão é séria. Mais séria ainda se a gente fizer um recorte em mulheres trans, muitas delas trabalhadoras sexuais porque não existe alternativa no mercado de trabalho, e enxergar qual é um dos grupos sociais que mais consomem o trabalho sexual das travestis. São os chamados "hetero-top" justamente. São homens casados com mulheres, que se identificam como heterossexuais, têm filhos, são fãs de futebol.