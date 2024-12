Duas brasileiras disputam o título de maior onda já surfada por uma mulher

A carioca Maya Gabeira e a paranaense Michaela Fregonese são praticantes do surf de ondas gigantes. Maya é mundialmente conhecida como a mulher que surfou a maior parede d'água até hoje: 22 metros e 40 centímetros, em 2020. Mas esse recorde pode estar prestas a cair. No dia 22 de dezembro, em Jaws, no Havaí, Michaela surfou uma onda de mais de 20 metros. Agora, análises técnicas precisam fazer o cálculo exato para saber se esse monstro domado por Michaela tem mais de 22,4 metros. Nesse caso, ela passaria Maya e ficaria com a honraria de ser a maior surfista de ondas gigantes do planeta.

Uma disputa que, honestamente, é apenas simbólica, porque assistir ao drop de Michaela - e ao de Maya em 2020 - é de tirar o fôlego de qualquer um. Impossível estabelecer "a melhor" entre elas. Maya é mais conhecida no Brasil, mas, assim como Maya, Michaela é bastante renomada no meio. Ela tem 43 anos e já concorreu ao Big Wave Awards - o maior prêmio da categoria.

Jaws é um pico especialmente difícil não apenas pela força das ondas mas também porque o fundo é de coral e qualquer vacilo pode resultar em acidentes trágicos. No começo, as imensas ondas de Jaws eram surfadas por winsurfistas. Depois, com o reboque de motos aquáticas que facilitam a entrada na crista da onda, alguns surfistas começaram a dropar esses monstros. Hoje, tem aqueles que entram na onda usando a remada mesmo, o que deixa tudo ainda mais complexo.