Muito se fala sobre o que John Textor fez pelo Botafogo. Mas e o oposto?

John Textor chegou com seus bilhões para, na visão de muitos, salvar o Botafogo. O time tinha subido da série B para a A, estava em festa, mas ainda não havia confiança de que se manteria no lugar de onde jamais deveria ter saído: a liga principal. A torcida, sofrida por anos e anos de administrações negligentes, temia viver nesse elevador maldito que leva clubes da A à B.

E eis que surge um bilionário estadunidense disposto a comprar o Botafogo. Festa, delírio, livramento.

Auxiliado por Durcesio Mello, presidente do clube e botafoguense apaixonado, Textor começa a se cercar de profissionais que entendem do jogo. Monta um time competitivo e passa a frequentar o Nilton Santos no meio da torcida. Vê a paixão que o botafoguense leva ao estádio e, nessa hora, se envolve afetivamente - uma fraqueza no mundo dos negócios; uma potência no mundo do futebol.