Dívida de Textor impacta na venda de clube inglês e 'rombo' no Botafogo

Para a conta fechar de vez, no entanto, a Eagle vê quase como obrigatória nos bastidores a venda dos ativos dentro das quatro linhas, sendo que, neste caso, os destaques do Botafogo, que lutam pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, estão em maior evidência. Há também, claro, a ideia de negociar um ou outro atleta do próprio Lyon.

Neste momento, John Textor calcula fazer entre 100 e 150 milhões de euros (R$ 605 e 908 milhões) até fevereiro de 2025 e, inclusive, já definiu os seguintes nomes para tentar mexer no mercado da bola: o goleiro John, os meias Thiago Almada e Jefferson Savarino e os atacantes Igor Jesus e Luiz Henrique.