Será que o presidente do Flamengo viu o time ser octacampeão carioca?

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca feminino de futebol entre Flamengo e Fluminense foi disputado em um estádio na Ilha do Governador cercado de material de obra, concreto, sucata.

Sem divulgação, sem presença de atletas do masculino, sem postagem nas redes sociais dos respectivos mandatários dos dois clubes. Recentemente o presidente flamenguista chamou o futebol feminino de "troço".

Contra todo tipo de negligência de quem deveria estar promovendo o jogo, as atletas fizeram uma partida bastante disputada, especialmente no segundo tempo. Mario Bittencourt e Rodolfo Landim, os presidentes, estavam presentes? Não me parece que sim. Nenhum deles foi flagrado pelas lentes da TV e tampouco apareceram no campo para cumprimentar as atletas depois do jogo. Imaginem a quantidade de críticas se Leila Pereira deixasse de ir à final do feminino envolvendo o Palmeiras.