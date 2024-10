O futebol revela: a Europa é indefensável

Não podemos provar que foi racismo mas podemos saber quantos jogadores africanos já ganharam o Bola de Ouro como melhor atleta.

Não podemos provar que foi racismo mas podemos estudar o que o colonialismo europeu fez com as sociedades no mundo inteiro.

Não podemos provar que foi racismo mas podemos citar as palavras do coronel Montagnac, um dos conquistadores da Argélia: Para afastar as ideias que por vezes me assolam, mando cortar cabeças, não cabeças de alcachofra, e sim cabeças humanas.

Não podemos provar que foi racismo mas podemos pesquisar como se comportam os franceses contra seus atletas negros quando a França perde.

Não podemos provar que foi racismo mas podemos contar quantos atletas europeus se solidarizaram com Vinicius Jr sempre que ele foi vítima de algum crime de ódio.

Não podemos provar que foi racismo mas podemos saber quantas vezes governos europeus se mostraram indignados com o racismo cru e direto em suas arquibancadas.