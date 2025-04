Memphis fala forte e bonito ao se posicionar contra atitude da CBF

Memphis subiu na bola nos últimos minutos da partida contra o Palmeiras que decidia o título paulista. A torcida no estádio veio abaixo. O time do Palmeiras, furioso com o gesto, se desconcentrou. O jogo acabou pouco depois, com o Corinthians campeão. Imediatamente, a imagem de Memphis sobre a bola virou memes, figurinhas e, pouco depois, adesivos e camisetas. Numa partida tecnicamente horrorosa, a imagem de Memphis sobre a bola - como alertou sabidamente minha amiga Domitila Becker no instante em que o jogo acabou - era o que entraria para o folclore do futebol.

A CBF agora avisa que não pode mais subir na bola. Vai levar cartão amarelo quem o fizer. Depois da partida contra o Vasco pela segunda rodada do Brasileirão, Memphis se posicionou sobre a decisão.

Quando Soteldo subiu na bola durante um jogo do campeonato brasileiro da série B do ano passado eu gostei. O Santos jogava bem e estava voltando à série A. Quando Memphis subiu na bola eu não gostei. O Corinthians fazia uma partida ruim e achei que a firula não cabia. Só que eu estava errada. Como Memphis explicou: o jogo é jogado com os pés e com a cabeça.