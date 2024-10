É correto a CBF convocar Paquetá e Luiz Henrique?

Luiz Henrique, desde que reportagem do UOL revelou que recebeu dinheiro de pessoas ligadas à família de Paquetá, também caiu de produção. Os nomes dos familiares de Paquetá que depositaram dinheiro na conta de Luiz Henrique estão citados numa lista de 70 a 80 apostadores considerados suspeitos pela investigação da Federação Inglesa sobre o meia do West Ham. Por ser craque, mesmo jogando abaixo do que pode, Luiz Henrique ainda assim faz diferença. Mas vale para ele o mesmo argumento que usei para Paquetá: seleção deveria ser casa para os melhores em suas melhores condições. Não me parece ser esse o momento de Luiz Henrique.

O segundo aspecto é a gravidade das acusações. Sim: inocentes até que se prove o contrário. Mas quem repete a frase mecanicamente parece querer que ajamos como se não houvesse suspeita alguma. E as suspeitas existem. Não podemos fingir que não existem. São suspeitas que estão fincadas em indícios que passam até por comprovantes de transferências bancárias, como revelou a já citada reportagem do UOL.

Por tudo isso acho que não seria prudente manter os dois atletas vestindo a camisa da seleção nesse momento. Os clubes ainda podem alegar que eles são necessários por serem atletas de ponta e que não vão por isso abrir mão de escalá-los a despeito da seriedade do contexto, mas a seleção pode dizer que Paquetá e Luiz Henrique são imprescindíveis em suas posições?

A torcida é para que eles não estejam envolvidos em malfeito algum e para que nada, portanto, possa ser provado. Nutro por Luiz Henrique uma espécie de idolatria desde que o vi surgir no Fluminense de Abel Braga. É um jogador com características únicas, craque no mais pleno sentido da palavra, uma joia do futebol brasileiro. Até por isso, e por ser muito jovem, acho que clube e CBF deveriam atuar no sentido de protegê-lo. Dessa vez, pela delicadeza do caso, a proteção passaria pela não convocação.