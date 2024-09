Seis times estão na disputa pelas quatro vagas do rebaixamento

Criciúma, Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético-GO são os times que disputam o melancólico campeonato contra o rebaixamento. O Atlético-GO, lanterna com 18 pontos em 78 disputados, parece já ter garantido sua vaga não apenas pela pontuação mas porque já não consegue mais fazer de sua casa um lugar desconfortável para visitantes.

Na cola, o Cuiabá, com 22 pontos, mas com dois jogos a menos, o que poderia indicar espaço de recuperação. Só que, olhando para o que tem feito o Cuiabá no campeonato, essa recuperação parece improvável. E aí temos Corinthians, Vitória, Fluminense e Criciúma.

O Corinthians tem 25 pontos na 26ª rodada e é o 18º colocado. Segue jogando, no Brasileiro, para cair. O Corinthians das Copas é um, o do Brasileirão é outro. Com a mesma pontuação, na 17ª colocação, vem o Vitória que alterna boas e más exibições. Fluminense (16º) e Criciúma (15º) estão ali na zona de risco. Embora o Criciúma tenha a mesma pontuação do Grêmio (14º) fica difícil achar que Grêmio cai esse ano porque já mostrou que tem poder de reação e um time cascudo. Além disso, tem um jogo a menos do que o Criciúma.