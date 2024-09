Por que a contusão de Pedro é uma tragédia

Passamos pela vida tentando evitar o sofrimento mesmo sabendo que é impossível e que, muitas vezes, ele não tem hora para chegar. Pedro, o talentoso atacante flamenguista, estava no auge da carreira. Era, num time de estrelas, a maior delas. E se tornou a maior por pura dedicação. Antes de virar uma unanimidade, passou um tempo como reserva do badalado Gabriel, foi preterido por treinadores, foi agredido fisicamente por um auxiliar. E, ainda assim, seguiu seu destino. Batalhou, trabalhou, insistiu. Até se tornar o cara, a referência, o nome mais gritado do clube mais popular do Brasil.

Foi convocado com méritos por Dorival para as Eliminatórias de setembro e já saiu vestindo a camisa de titular no treino. Deu entrevista na chegada desfilando simpatia e uma incontida alegria por vestir a camisa da seleção, agora como um de seus nomes inquestionáveis.

No segundo dia, rompe o ligamento do joelho.