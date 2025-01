Palmeiras faz proposta de R$ 30 milhões pelo volante Gregore, do Botafogo

O Palmeiras entrou na briga com o Atlético-MG pela contratação do volante Gregore e formalizou uma proposta ao Botafogo.

A oferta do Verdão gira em torno de cinco milhões de dólares (R$ 30 milhões, na cotação atual) pelo jogador de 30 anos. O Glorioso ainda não respondeu a investida do clube paulista. O Galo também está interessado no atleta e também já sinalizou uma proposta.

A contratação de Gregore é um pedido do técnico Abel Ferreira, que aprova as características do volante. Atualmente, o Palmeiras conta com Zé Rafael, Aníbal Moreno e Fabinho para a posição, além de Richard Ríos, que também faz a função. Após a publicação da reportagem, o clube paulista entrou em contato com a coluna para negar a oferta pelo jogador.