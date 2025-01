Empréstimo de seis meses de Antony para o Betis não vai ter opção de compra

O Betis avançou nas últimas horas nas negociações com o Manchester United e está muito bem de garantir a contratação de Antony. O acordo vai ser válido por empréstimo de apenas seis meses (até junho deste ano), sem opção de compra pré-estabelecida.

O clube espanhol vai arcar com parte do salário do atacante brasileiro de 24 anos, por isso levou a melhor na disputa com outros interessados no mercado europeu, entre eles o Olympiacos, da Grécia.

O novo técnico do time inglês, o português Ruben Amorim, sempre admirou as características do brasileiro, mas a verdade é que, depois de algumas semanas de trabalho, o jogador não aproveitou as oportunidades que recebeu e foi colocado na lista de negociáveis.