Palmeiras pode pagar até R$ 185 milhões em negociação por Vitor Roque

O Palmeiras conseguiu as liberações necessárias da Fifa e La Liga e agora finaliza os trâmites finais para inscrever Vitor Roque até essa sexta-feira (28) como seu novo reforço.

A operação foi fechada em 25,5 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual) mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus por altíssima performance do atleta durante o contrato. Nos bastidores, o Verdão vê como positivo se essa meta contratual for alcançada, já que geraria um alto desempenho esportivo do atleta dentro de campo.

O valor que será pago pelo Palmeiras ao Barcelona corresponde a 80% dos direitos econômicos do atacante de 19 anos. A diretoria alviverde contará com o atleta nas fases finais do Paulistão e para o início de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.