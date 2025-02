Internacional encaminha a contratação de ex-volante do Grêmio

O Internacional encaminhou a contratação do volante Diego Rosa, que estava emprestado ao Lommel SK, da Bélgica, e pertence ao Bahia.

O volante de 22 anos já se despediu do clube belga nas redes sociais e é aguardado em Porto Alegre para finalizar os últimos detalhes da negociação. O Colorado corre para conseguir regularizar o jogador até esta sexta-feira (28), quando se encerrará a janela de transferências.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Diego Rosa era um dos destaques do Lommel nesta temporada, com seis gols e uma assistência em 18 partidas. Ele será repassado ao clube gaúcho por empréstimo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vagner Martins e confirmada pelo UOL.