Atlético encaminha venda do atacante Alisson para o Shakhtar; veja valores

O Atlético-MG encaminhou a venda do atacante Alisson, de 19 anos, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Representantes do clube ucraniano chegaram em Belo Horizonte nesta semana para avançar nas tratativas. A oferta é de 14,5 milhões de euros (R$ 91,3 milhões, na cotação atual) pelo jovem. A expectativa é que o negócio se concretize antes da próxima segunda-feira, quando se fecha a janela de contratações do país. A ida do atleta para o time europeu será de imediato.

A proposta do Shakhtar supera os valores oferecidos pelo Leicester, da Inglaterra, no fim de janeiro, que giravam na casa dos 12 milhões de euros. Na ocasião, a diretoria do Galo não deu avanço nas negociações. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela coluna.