Antony renasce no Betis, mas não tem mais clima para voltar ao United

Internamente, muitos dizem que não há mais clima para Antony vestir novamente a camisa do United, sobretudo se a diretoria optar mesmo pela manutenção de Ruben Amorim, que, por sua vez, está cada vez mais contestado na Inglaterra.

As recentes críticas do técnico português sobre o lado físico do ex-são-paulino, aliás, não caíram nada bem nos bastidores dos red devils. Os dirigentes acreditam que as declarações desvalorizaram um ativo do clube no mercado da bola.

Como a ideia inicial passa por uma transferência em definitivo, o Manchester United pretende encaixar o valor mais próximo possível aos quase 100 milhões de euros desembolsados em 2022. Para isso, não quer ver o atacante sendo depreciado publicamente.

Aos 25 anos, Antony tem contrato com o Manchester United até junho de 2027 - o empréstimo com o Betis é válido somente até junho de 2025.