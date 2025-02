Corinthians: Ramón Díaz tem 'chance zero' de cair, diz Hernan

Ramón Díaz tem "chance zero" de ser demitido do Corinthians neste momento, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Eu falei com pessoas importantes da cúpula do Corinthians se existia alguma pressão em cima do Ramón Díaz e se existia alguma possibilidade de troca após esse jogo ruim ontem, que muita gente apontou como vexame do Corinthians.