Manchester United encaminha o empréstimo de Antony para o Betis

O Manchester United encaminhou o empréstimo do atacante Antony para o Real Betis, da Espanha.

As partes ajustam os últimos detalhes do empréstimo do brasileiro, que deverá ser até o final da temporada europeia, em junho. O interesse do Betis por Antony é antigo, e o clube aprecia o futebol do ponta.

O Olympiacos chegou a tentar a contratação de Antony, que não se animou com uma mudança para o futebol grego e optou desde o início pela Espanha. Antony estava sem espaço no United e as partes buscavam um empréstimo para que o atleta recuperasse o bom nível.