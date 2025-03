Corinthians e Atlético-MG tentam a contratação de destaque do Guarani

Corinthians e Atlético-MG estão interessados na contratação do atacante João Marcelo, artilheiro do Guarani neste Campeonato Paulista com quatro gols.

Ambas as equipes abriram conversas e tentam a chegada do jogador de 19 anos em definitivo. A situação deve ter um desfecho ainda nesta semana ou no começo da próxima.

Na última rodada da fase de grupos do Paulistão, João Marcelo marcou um dos gols no empate contra o Corinthians, na Neo Química Arena, despertando ainda mais atenção do clube paulista. O Galo, por sua vez, quer reforçar o ataque e vê potencial no jovem.