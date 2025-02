Vitor Roque é do Palmeiras; atacante viaja ao Brasil nesta sexta

O valor que será pago pelo Palmeiras ao Barcelona corresponde a 80% dos direitos econômicos do atacante de 19 anos. A diretoria alviverde contará com o atleta nas fases finais do Paulistão e para o início de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

O Betis já deu 'ok' para a liberação antecipada do contrato de empréstimo de Vitor Roque. Pelo clube espanhol, ele atuou em 33 partidas e marcou sete gols.

Revelado pelo Cruzeiro e com passagem marcante pelo Athletico, Vitor Roque foi negociado pelo Furacão em 2023 ao Barcelona por 74 milhões de euros no total, entre fixo e bônus, mas não conseguiu deslanchar no time catalão.