Atlético paga R$ 2,8 mi para contratar atacante desejado pelo Corinthians

O Guarani oficializou hoje a venda do atacante João Marcelo para o Atlético-MG.

Para contratar o jogador de 19 anos, o Galo pagou o valor da multa rescisória que estava prevista no contrato do atleta com o Bugre, cerca R$ 2,8 milhões. O Guarani ainda ficou com 10% dos direitos econômicos do atacante, que já está em Belo Horizonte para finalizar a negociação. O contrato será até o final de 2029.

O Corinthians chegou a fazer uma oferta com condições superiores aos números oferecidos pelo Atlético, mas tanto João Marcelo como seu estafe mantiveram a palavra dada ao Galo, que chegou primeiro para contratar o jovem. O projeto oferecido pelo clube mineiro, visando a projeção da carreira de João, também pesaram na escolha.