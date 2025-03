Emprestado pelo Palmeiras brilha na 'ilha de CR7' e vai ser vendido

O lateral-direito Gustavo Garcia, emprestado pelo Palmeiras ao Nacional, de Portugal, tem sido um dos principais jogadores na posição no futebol português e deve movimentar o caixa alviverde no meio do ano.

Nas últimas semanas, times de Portugal, Espanha, Rússia, Emirados Árabes, Itália e até do Brasil realizaram sondagens e prometeram avançar com ofertas na próxima janela de transferências.

O próprio Nacional, clube no qual Garcia está emprestado até junho, manifestou interesse em contratar o jogador em definitivo. A concorrência de equipes maiores para contratar o jogador de 23 anos, no entanto, pesa contra o clube onde Cristiano Ronaldo deu seus primeiros passos no futebol, na Ilha da Madeira.