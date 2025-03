Santos abre conversas para renovar contrato do volante João Schmidt

O Santos abriu conversas para renovar o contrato do volante João Schmidt, que recuperou a posição de titular nas últimas partidas pelo Peixe.

A diretoria do Santos trabalha para prolongar o vínculo com o atleta e evitar o risco que o volante assine um pré-contrato a partir do meio do ano. Schmidt tem contrato com o Peixe apenas até dezembro de 2025.

Entre dezembro e janeiro, o jogador de 31 anos recebeu sondagens de clubes do Brasil, Ásia e Oriente Médio, além de uma oferta do Corinthians. No entanto, optou por permanecer no Santos.