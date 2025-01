Real Madrid avalia oferta por Savinho, do Manchester City

O Real Madrid colocou o jovem brasileiro Savinho, destaque do Manchester City e seleção brasileira, no seu radar para a próxima temporada.

O clube merengue avalia internamente formalizar uma oferta pelo ponta de 21 anos, segundo apurou a coluna. O interesse da equipe espanhola é embrionário e não há uma proposta até o momento.

Empresários de Savinho estarão na Europa na próxima semana para entender qual a intenção do City para o futuro do atleta, que chegou ao clube em julho por 40 milhões de euros (R$ 243 milhões). As boas atuações com a camisa dos Citizens fizeram o atacante ser figurinha carimbada nas convocações de Dorival Júnior para a seleção brasileira.