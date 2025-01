Palmeiras: Vitor Reis já tem acordo verbal com o Manchester City

Vitor Reis já tem um acerto verbal (contrato de longa duração) para reforçar o Manchester City. O jovem zagueiro aguarda agora um acerto do Palmeiras com o clube inglês.

Os Citizens correm para fechar a transferência do jogador na casa dos 40 milhões de euros (R$ 250 milhões), com a possibilidade de incluir valores variáveis no negócio.

Pelos montantes envolvidos, o City, a pedido do técnico Pep Guardiola, faz questão de contar com o potencial reforço em janeiro, ou seja, para o restante da temporada.