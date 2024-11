Al-Hilal vai discutir em janeiro possível rescisão de Neymar

O Al-Hilal já discute nos bastidores a possibilidade de negociar a saída de Neymar em janeiro de 2025. Até lá, o clube vai avaliar ao pormenor a evolução física e clínica do jogador e, não menos importante, ponderar os prós e os contras de retirar um dos oito estrangeiros acima de 21 anos da lista de inscritos na Liga Saudita para então colocar o brasileiro.

Recuperado da grave lesão no joelho esquerdo (ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco), o atacante voltou a jogar no começo desta semana, diante do Esteghlal, pela Champions League da Ásia, mas sentiu dores musculares na coxa direita e precisou ser substituído. Deve ficar parado pelo menos por até três semanas.

O problema muscular com o camisa 10 estava "previsto" pelo departamento médico. Não houve assim grande surpresa. No entanto, os dirigentes têm cada vez mais dúvidas sobre a real utilização do craque nos seis restantes da atual temporada 2024/25 - coincide com a reta final de contrato do atleta (vínculo válido até junho de 2025).