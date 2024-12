De saída do São Paulo, Rafinha negocia retorno ao Coritiba

Sem acordo para renovar com o São Paulo, o lateral-direito Rafinha tem conversas em andamento para retornar ao Coritiba após quase 20 anos.

O jogador de 39 anos pensa num projeto de curta duração e negocia por um contrato até o final do campeonato paranaense com o Coxa. Existe otimismo por um desfecho positivo em breve.

Rafinha tinha acordo encaminhado para renovar com o São Paulo até o fim do Campeonato Paulista, mas o lateral mudou de planos e deixará o time do Morumbis ao final deste ano, quando chegará ao fim seu contrato. Ele ainda avalia uma aposentadoria após fim do estadual pelo Coxa ou ao final de 2025.