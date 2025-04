Corinthians: Reunião do 'sim' nesta quarta pode definir chegada de Dorival

Fabinho Soldado não retornou a São Paulo e ainda busca o 'ok' do treinador na capital de Santa Catarina. A reunião na terça, que se iniciou no início da tarde, encerrou às 20h. Ambos trabalharam juntos no Flamengo e mantêm boa relação.

Sem técnico desde a demissão de Ramón Díaz, na última quarta-feira, o Corinthians tentou nos últimos dias o retorno de Tite. O técnico chegou a acertar bases com o Timão, mas voltou atrás no acordo após sofrer com problemas de saúde.