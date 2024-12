Rafinha não chega a acordo com São Paulo por renovação e deixará o clube

O lateral-direito Rafinha não vai permanecer no São Paulo para 2025. As partes não chegaram a um acordo pela renovação de contrato e encerraram conversas.

Rafinha, que tem vínculo até o final deste ano, permaneceria inicialmente no tricolor até o fim do Campeonato Paulista, mas o lateral mudou de ideia quanto ao tempo de contrato, fugindo dos planos do clube paulista.

A intenção do lateral-direito é de seguir atuando profissionalmente e vai procurar um novo clube. Aos 39 anos, o jogador deverá fazer em 2025 sua última temporada na carreira.