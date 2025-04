Manchester United avança pela contratação do atacante Matheus Cunha

O Manchester United lidera a corrida pela contratação do atacante Matheus Cunha, que defende o Wolverhamptom e a seleção brasileira.

Os Red Devils já sinalizaram que topam pagar a multa rescisória do jogador junto ao Wolves, que gira em torno de 62,5 milhões de euros (R$ 417,45 milhões). As conversas têm sido positivas entre as partes e o clube de Manchester espera fechar um acordo ao final da temporada europeia. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal britânico "The Athletic" e avançada pelo UOL.

Matheus Cunha foi elogiado recentemente pelo técnico Rúben Amorim, do United. O estilo do brasileiro no ataque, atuando como uma espécie de 'camisa 10', tem rendido elogios ao jogador.