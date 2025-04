Alex conta episódio que mudou os rumos de Beraldo no São Paulo

Alex teve sua primeira experiência como treinador no sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022. No período, trabalhou com nomes como Moreira, Patryck, Pablo Maia e Beraldo. O último, no entanto, teve os rumos mudados no Tricolor após passar por um período em baixa, como o técnico contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"Eu chego no São Paulo e me falam que ele estava no time principal, treinando com o Crespo. Era período de pandemia e faltavam umas dez semanas para começar o Campeonato Brasileiro sub-20. Faltando quatro semanas, falamos com o Crespo para saber quais dos meninos poderiam descer para jogar. [...] O Beraldo voltou para o sub-20 e quando ele se apresentou para nós, disse que fazia tempo que não jogava, só treinando. Nós montamos uma situação de treinos para ele e pedimos que ele fosse competitivo como tinha sido no sub-17 e que recuperasse o tempo perdido", disse Alex ao Zona Mista.

Para a surpresa de Alex, a conversa surtiu efeito e o zagueiro, que antes tinha o talento reconhecido mas com a fama de "preguiçosão", mudou sua postura e foi um dos destaques do sub-20 do São Paulo em 2021.